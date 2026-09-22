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Значний дощ, гроза, шквал: попередження для жителів Харківщини на 23 вересня

Суспільство 14:47   22.09.2026
Вікторія Яковенко
Значний дощ, гроза, шквал: попередження для жителів Харківщини на 23 вересня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 23 вересня.

«Вранці та вдень зі збереженням до кінця доби по місту та області очікуються значні дощі, грози та пориви вітру 15 – 20 м/с», – зазначили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, у другій декаді вересня погода у Харкові та області виявилася несподівано теплою. Температура була вищою за середні багаторічні показники. Тривало метеорологічне літо.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 14:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 23 вересня.".