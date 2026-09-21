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Трагедія на Лозівщині та 2-й сезон «Вівальді»: підсумки 21 вересня та вихідних

Події 23:00   21.09.2026
Оксана Горун
Трагедія на Лозівщині та 2-й сезон «Вівальді»: підсумки 21 вересня та вихідних

Росіяни масово атакували безпілотниками Лозівську громаду, Білецький оголосив результати другого сезону операції «Вівальді», а Задоренко розповів, що відбувається у Козачій Лопані. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини понеділка та вихідних.

Лозівська громада у жалобі: загинули дві жінки

Дві жінки загинули, 13-річний підліток зазнав важких опіків. Російська армія масовано атакувала безпілотниками Лозівську громаду. Тільки по Лозовій прилетіли п’ять ворожих «гераней», повідомила обласна прокуратура. Також під ударом було село Катеринівка. Внаслідок удару в Лозовій пошкоджені будинки та залізнична інфраструктура. Мер міста Сергій Зеленський повідомив про загибель Людмили Цендри – заступниці директора та викладачки Лозівської музичної школи, ще троє людей постраждали. Удар по Катеринівці забрав життя Ірини Цяцьки – завгоспа Катеринівського ліцею. Безпілотник влучив прямо в її приватний будинок, він повністю зруйнований. 13-річного сина Ірини у важкому стані госпіталізували до лікарні, повідомили в ДСНС. У громаді завтра буде День жалоби.

Другий сезон операції “Вівальді” настав

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про звільнення населених пунктів Шандриголове та Дерилове на Донеччині, а також – встановлення повного контролю над Дробишевим. На Лиманському напрямку оборонці повернули під контроль України вже 125 кв. км території. Операція триває.

Козача Лопань залишається під контролем Сил оборони

Про це заявив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко у програмі «Голос громади». Він відзначив, що окупанти продовжують інфільтрації та переховуються по підвалах і норах у селищі, ярках і посадках. Їм допомагає в цьому «зеленка». Проте як тільки листя спаде, шансів врятуватися в загарбників буде значно менше. У Козачій Лопані в таких умовах продовжують жити 37 цивільних. Вони періодично виходять на зв’язок, а деякі навіть дістаються до Слатиного по гуманітарну допомогу.

Водії тролейбусів змагалися у Харкові

Незвичну естафету майстерності провели у вихідні для співробітників двох тролейбусних депо міста. Учасники демонстрували знання правил дорожнього руху, навички виявлення несправностей і майстерність керування. А також відпрацьовували гасіння пожежі та надання домедичної допомоги. Перемогла команда Тролейбусного депо №3.

Гроза насувається на Харківщину

Про небезпечну погоду у вівторок попередив жителів Харківщини Гідрометцентр. У Харкові та області очікують грозу. Температура повітря почне падати – до 20 тепла удень по місту. За оцінками спеціалістів, друга декада вересня видалася теплішою за багаторічні середні показники. Температура відповідала метеорологічному літу.

Також сьогодні МГ Об’єктив повідомляла наступне:

«Зимова підтримка» 19 400 грн: хто на Харківщині має право та як отримати

Коли Харків має відзначати День міста – Немічев ініціює дискусію

Евакуювали людей та гасили пожежу: до ТРЦ Харкова з’їжджалися поліція та ДСНС

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ «Об’єктив» нагадує головні новини понеділка та вихідних.".