Трагедія на Лозівщині та 2-й сезон «Вівальді»: підсумки 21 вересня та вихідних

Росіяни масово атакували безпілотниками Лозівську громаду, Білецький оголосив результати другого сезону операції «Вівальді», а Задоренко розповів, що відбувається у Козачій Лопані. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини понеділка та вихідних.

Дві жінки загинули, 13-річний підліток зазнав важких опіків. Російська армія масовано атакувала безпілотниками Лозівську громаду. Тільки по Лозовій прилетіли п’ять ворожих «гераней», повідомила обласна прокуратура. Також під ударом було село Катеринівка. Внаслідок удару в Лозовій пошкоджені будинки та залізнична інфраструктура. Мер міста Сергій Зеленський повідомив про загибель Людмили Цендри – заступниці директора та викладачки Лозівської музичної школи, ще троє людей постраждали. Удар по Катеринівці забрав життя Ірини Цяцьки – завгоспа Катеринівського ліцею. Безпілотник влучив прямо в її приватний будинок, він повністю зруйнований. 13-річного сина Ірини у важкому стані госпіталізували до лікарні, повідомили в ДСНС. У громаді завтра буде День жалоби.

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Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про звільнення населених пунктів Шандриголове та Дерилове на Донеччині, а також – встановлення повного контролю над Дробишевим. На Лиманському напрямку оборонці повернули під контроль України вже 125 кв. км території. Операція триває.

Про це заявив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко у програмі «Голос громади». Він відзначив, що окупанти продовжують інфільтрації та переховуються по підвалах і норах у селищі, ярках і посадках. Їм допомагає в цьому «зеленка». Проте як тільки листя спаде, шансів врятуватися в загарбників буде значно менше. У Козачій Лопані в таких умовах продовжують жити 37 цивільних. Вони періодично виходять на зв’язок, а деякі навіть дістаються до Слатиного по гуманітарну допомогу.

Незвичну естафету майстерності провели у вихідні для співробітників двох тролейбусних депо міста. Учасники демонстрували знання правил дорожнього руху, навички виявлення несправностей і майстерність керування. А також відпрацьовували гасіння пожежі та надання домедичної допомоги. Перемогла команда Тролейбусного депо №3.

Про небезпечну погоду у вівторок попередив жителів Харківщини Гідрометцентр. У Харкові та області очікують грозу. Температура повітря почне падати – до 20 тепла удень по місту. За оцінками спеціалістів, друга декада вересня видалася теплішою за багаторічні середні показники. Температура відповідала метеорологічному літу.

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