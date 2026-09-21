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Загинули завгосп і вчителька музики: 22 вересня на Лозівщині – День Жалоби

Події 14:42   21.09.2026
Вікторія Яковенко
Загинули завгосп і вчителька музики: 22 вересня на Лозівщині – День Жалоби Фото: Сергій Зеленський

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив імена жертв російської атаки. Каже: внаслідок масованого удару по громаді загинули дві мешканки, які все життя присвятили освіті, культурі та вихованню дітей.

Зокрема, атака окупантів обірвала життя Ірини Цяцьки. Вона народилася в селі Царедарівка. Понад 20 років жінка працювала в Катеринівському ліцеї, де була завгоспом. Разом із чоловіком виховала трьох дітей, має двох онуків.

“Від початку повномасштабного вторгнення допомагала оборонцям. Російський удар знищив її дім. Важкі опіки отримав й син Ірини”, – зазначив Зеленський.

Через удар БпЛА по будинку загинула також Людмила Цендра. Вона була викладачкою та колишньою заступницею директора Лозівської музичної школи. Жінка навчала дітей музиці. Колеги та учні поважали її за доброту й любов до своєї справи.

Завтра, 22 вересня, у Лозівській громаді оголошено День жалоби, повідомив Зеленський.

Нагадаємо, вранці мер Лозової Сергій Зеленський повідомляв, що з ночі ворог масовано обстрілює Лозівську громаду. Він інформував про двох загиблих жінок. Були постраждалі у важкому стані, серед них – дитина.

Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, БпЛА атакував вранці село Катеринівка Лозівського району. Удар прийшовся по приватному будинку. Відомо, що постраждав 13-річний хлопчик – його госпіталізували із тяжкими опіками, мама дитини загинула.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 14:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив імена жертв російської атаки. Каже: внаслідок масованого удару по громаді загинули дві мешканки".