Новини Харкова — головне 21 вересня: як минула ніч

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07:20

Що летіло вночі на Харківщину

Ніч у Харкові та області пройшла відносно спокійно. О 02:27 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударні БпЛА, які летіли на південний захід області. Небезпека виникла для Слобожанського, Балаклії та Златополя.

Нова група безпілотників з’явилася на півдні Харківщини о 02:58. А о 03:13 мер Лозової Сергій Зеленський написав, що громада перебуває під масованим обстрілом. Інших деталей він не повідомив.

Вже під ранок кілька БпЛА зафіксували моніторингові ТГ-канали на півночі Харківщини. Інформації про “прильоти” у Харкові не було. Станом на 07:20 у місті – без тривог та нових загроз.