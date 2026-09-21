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Новини Харкова — головне 21 вересня: як минула ніч

Події 07:19   21.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 21 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Що летіло вночі на Харківщину

Ніч у Харкові та області пройшла відносно спокійно. О 02:27 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударні БпЛА, які летіли на південний захід області. Небезпека виникла для Слобожанського, Балаклії та Златополя.

Нова група безпілотників з’явилася на півдні Харківщини о 02:58. А о 03:13 мер Лозової Сергій Зеленський написав, що громада перебуває під масованим обстрілом. Інших деталей він не повідомив.

Вже під ранок кілька БпЛА зафіксували моніторингові ТГ-канали на півночі Харківщини. Інформації про “прильоти” у Харкові не було. Станом на 07:20 у місті – без тривог та нових загроз.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 07:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".