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Pelican, Фламінго, Паляниця дісталися Москви: Зеленський розкрив деталі

Світ 11:08   20.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Pelican, Фламінго, Паляниця дісталися Москви: Зеленський розкрив деталі Фото: Генштаб ЗСУ

Президент Володимир Зеленський розповів подробиці масованого обстрілу Росії. За його інформацією, Москва та область 19 та 20 вересня відчули “наші далекобійні відповіді”. До столиці долетіли БпЛА та ракети різних типів.

Працювали, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень», Pelican. Дякую нашим воїнам за влучність: СБУ разом із СБС, ССО, ГУР і СЗР. Було також застосовано санкції по підприємству у Воронезькому регіоні. Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир”, – наголосив Зеленський.

Він також нагадав, що всі кроки на шляху до завершення війни вже “на столі”. Проте “потрібна політична воля”.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що з вечора 19 вересня ППО РФ збила понад 1600 українських БпЛА, 450 з них – на підльоті до столиці. Він також визнав: деякі безпілотники все ж таки атакували НПЗ у Москві. А от про “прильоти” по ТЕЦ мер промовчав. При цьому Собянін вважає, що мета цієї атаки була політичною – так Україна нібито намагалася зірвати вибори в Росії.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що масовану атаку на Москву та Московську область підтвердив вранці 20 вересня волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко. Відомо про обстріл одного з найбільших НПЗ, а також ТЕЦ-22.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2026 в 11:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський розповів подробиці масованого обстрілу Росії.".