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Новини Харкова — головне 20 вересня: масована атака на РФ

Події 08:20   20.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 20 вересня: масована атака на РФ

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:20

Масований обстріл Москви та області: атаковані НПЗ, ТЕЦ та склади

Масовану атаку на Москву та Московську область підтвердив вранці 20 вересня волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко. Відомо про обстріл одного з найбільших НПЗ, а також ТЕЦ-22.

“Сили оборони масовано атакували Москву та Московську область: уражено один з найбільших НПЗ, ТЕЦ-22, що забезпечує електроенергією велику частину регіону”, – уточнив Стерненко.

Крім того, вибухи лунали у Воронежі, Рязані та Дагестані.

Тим часом, спостерігачі в ТГ-каналах припускають: виходячи з наслідків атак, можна припустити, що СОУ могли використовувати для ударів ракети типу “Фламінго”. Однак офіційних підтверджень цьому поки що немає.

Атака на Москву 20 вересня
Фото: Exilenova+

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2026 в 08:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".