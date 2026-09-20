Новини Харкова — головне 20 вересня: масована атака на РФ

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08:20

Масований обстріл Москви та області: атаковані НПЗ, ТЕЦ та склади

Масовану атаку на Москву та Московську область підтвердив вранці 20 вересня волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко. Відомо про обстріл одного з найбільших НПЗ, а також ТЕЦ-22.

“Сили оборони масовано атакували Москву та Московську область: уражено один з найбільших НПЗ, ТЕЦ-22, що забезпечує електроенергією велику частину регіону”, – уточнив Стерненко.

Крім того, вибухи лунали у Воронежі, Рязані та Дагестані.

Тим часом, спостерігачі в ТГ-каналах припускають: виходячи з наслідків атак, можна припустити, що СОУ могли використовувати для ударів ракети типу “Фламінго”. Однак офіційних підтверджень цьому поки що немає.