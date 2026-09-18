Смертельний удар реактивного “шахеда” по електричці – підсумки 18 вересня

Удар реактивного «шахеда» по електричці, атака FPV-дрона на автівку під Слатиним та відключення світла у двох районах Харкова. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 18 вересня.

30-річний чоловік загинув, ще вісім пасажирів постраждали, повідомила обласна прокуратура. Два вагони внаслідок цієї атаки загорілися. За даними голови правління “Укрзалізниці” Олександра Перцовського, поїзд у момент атаки стояв – була евакуація пасажирів. Проте дві людини за залізничниками не пішли, а залишилися неподалік електрички. Вони зазнали найбільш тяжких травм.

<br />

Вдень безпілотник влучив по машині, що їхала в напрямку Дергачів. Множинних уламкових поранень зазнав чоловік поважного віку, його привезли в лікарню.

В обленерго попередили: відключення розпочнуться о 08:30 та триватимуть до 19:00.

Акцію анонсувала ініціативна група «Лісові відьми». Прибирання стартує в суботу, 19 вересня. Збір учасників — о 12:00 на вулиці Озерній, 43А – біля «Берізок».

У пари валлійських баранів народилося двоє малюків – хлопчик і дівчинка. У пресслужбі екопарку відзначили: у малюків уже є старший брат Ангел. Він уже підріс і став зовсім самостійним.

Біля будівлі оперного театру з’явилися гігантські парасолі, які торік можна було побачити в саду Шевченка. А також – композиції з листя, гарбузів і хризантем.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині: є загиблі та поранені

Безкоштовний пляж та VIP-зони: як змінилася Журавлівка у Харкові за літо 📹

Чоловік порізав ножем співробітника ТЦК на Харківщині: деталі від поліції