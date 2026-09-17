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У центрі Харкова з’явилися осінні інсталяції

Актуально 21:13   17.09.2026
Тетяна Литвіна
У центрі Харкова з’явилися осінні інсталяції

Територію біля ХНАТОБ прикрасили осінні інсталяції — парасольки з підсвічуванням в оточенні гарбузів та осіннього листя.

“Осінній затишний вечір біля оперних фонтанів”, – так прокоментували у Центральному парку нову фотозону у центрі міста.

інсталяція, парасолька, ХНАТОБ
Фото: Центральний парк/t.me/park_ua

Декоративні парасольки гарно підсвічуються увечері. Їх доповнюють вже традиційний атрибут осені – гарбузи, а також композиції з осіннього листя клена, сухоцвітів та хризантем.

інсталяція, парасолька, ХНАТОБ
Фото: Центральний парк/t.me/park_ua
інсталяція, парасолька, ХНАТОБ
Фото: Центральний парк/t.me/park_ua
інсталяція, ХНАТОБ, парасолька
Фото: Центральний парк/t.me/park_ua

Схожа інсталяція красувалася минулої осені в саду Шевченка.

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Нагадаємо, раніше, на виході з метро “Університет”, комунальники встановили підсвічування зеленої композиції. Для цього використовувалися енергоефективні світильники.

Також у саду імені Шевченка у Харкові, біля каскаду озер, комунальники створили нову локацію. Це металева інсталяція, що зображує галявину з кульбабами, на яких тримаються феї. До початку повномасштабної війни ця композиція знаходилася у Центральному парку.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 21:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Територію біля ХНАТОБ прикрасили осінні інсталяції — парасольки з підсвічуванням в оточенні гарбузів та осіннього листя.".