У центрі Харкова з’явилися осінні інсталяції

Територію біля ХНАТОБ прикрасили осінні інсталяції — парасольки з підсвічуванням в оточенні гарбузів та осіннього листя.

“Осінній затишний вечір біля оперних фонтанів”, – так прокоментували у Центральному парку нову фотозону у центрі міста.

Декоративні парасольки гарно підсвічуються увечері. Їх доповнюють вже традиційний атрибут осені – гарбузи, а також композиції з осіннього листя клена, сухоцвітів та хризантем.

Схожа інсталяція красувалася минулої осені в саду Шевченка.

Нагадаємо, раніше, на виході з метро “Університет”, комунальники встановили підсвічування зеленої композиції. Для цього використовувалися енергоефективні світильники.

Також у саду імені Шевченка у Харкові, біля каскаду озер, комунальники створили нову локацію. Це металева інсталяція, що зображує галявину з кульбабами, на яких тримаються феї. До початку повномасштабної війни ця композиція знаходилася у Центральному парку.