На виході з метро “Університет” тепер сяятимуть дерева

У пресслужбі мерії розповіли, що комунальники встановили підсвітку зеленої композиції на виході з метро “Університет”.

Фахівці СКП “Харківзеленбуд” встановили там енергоефективні світильники.

Раніше МГ “Об’єктив” також передавала, що у саду імені Шевченка у Харкові, біля каскаду озер, комунальники створюють нову локацію. У Харківській міськраді повідомили, що монтують просторову композицію «Вітер фантазії». Це металева інсталяція, що зображує галявину з кульбабами, на яких тримаються феї. У мерії нагадали, що до початку повномасштабної війни ця композиція була у Центральному парку.

Також у Харкові до Дня міста планують відкрити оновлений Палац одруження. Мер Ігор Терехов поділився цією інформацією під час поїздки до Дніпра, передають «Харків Новини». Терехов анонсував, що це буде “класна нова локація”. На ремонт палац на Сумській було закрито наприкінці квітня.