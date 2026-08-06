Повоювати з коровами вирішили росіяни: ворог ударив по фермі на Харківщині

Про обстріл молочно-товарної ферми на Харківщині розповів начальник Шевченківської СВА Сергій Старіков.

За його даними, росіяни обстріляли ферму напередодні, близько 21:00. Вона розташована у селі Василенкове.

“Внаслідок влучання БпЛА сталося руйнування несучих конструкцій доїльного блоку з виникненням пожежі на дерев’яних конструкціях даху. Пошкоджено стіни сусідньої будівлі сараю, де знаходились корови (орієнтовна кількість 180 голів)”, – уточнив Старіков.

Мешканці села не постраждали.

“Поранено трьох корів. Як бачимо, ворог воює навіть з коровами.”, – додав глава СВА.