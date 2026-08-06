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Повоювати з коровами вирішили росіяни: ворог ударив по фермі на Харківщині

Події 09:38   06.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Повоювати з коровами вирішили росіяни: ворог ударив по фермі на Харківщині Фото: Сергій Старіков/фейсбук

Про обстріл молочно-товарної ферми на Харківщині розповів начальник Шевченківської СВА Сергій Старіков.

За його даними, росіяни обстріляли ферму напередодні, близько 21:00. Вона розташована у селі Василенкове.

Обстріл ферми у Шевченківській громаді
Фото: Сергій Старіков/фейсбук

“Внаслідок влучання БпЛА сталося руйнування несучих конструкцій доїльного блоку з виникненням пожежі на дерев’яних конструкціях даху. Пошкоджено стіни сусідньої будівлі сараю, де знаходились корови (орієнтовна кількість 180 голів)”, – уточнив Старіков.

Обстріл ферми у Шевченківській громаді
Фото: Сергій Старіков/фейсбук

Мешканці села не постраждали.

“Поранено трьох корів. Як бачимо, ворог воює навіть з коровами.”, – додав глава СВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2026 в 09:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріл молочно-товарної ферми на Харківщині розповів начальник Шевченківської СВА Сергій Старіков.".