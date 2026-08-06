Двоє загиблих, є важкопоранені: РФ ударила по залізничній станції в Лозовій

Вранці 6 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували залізничну станцію у Лозовій.

Внаслідок удару загинули двоє чоловіків.

“Вісім людей постраждали: пʼять чоловіків і троє жінок. Серед них є важкі. Бригади медиків надають необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби“, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що майже 80 БпЛА вдарили по Харківщині за добу. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок “прильотів” є троє загиблих та 14 постраждалих, серед них – дитина.