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Двоє загиблих, є важкопоранені: РФ ударила по залізничній станції в Лозовій

Події 09:54   06.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє загиблих, є важкопоранені: РФ ударила по залізничній станції в Лозовій

Вранці 6 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували залізничну станцію у Лозовій. 

Внаслідок удару загинули двоє чоловіків.

“Вісім людей постраждали: пʼять чоловіків і троє жінок. Серед них є важкі. Бригади медиків надають необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби“, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що майже 80 БпЛА вдарили по Харківщині за добу. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок “прильотів” є троє загиблих та 14 постраждалих, серед них – дитина.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2026 в 09:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 6 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували залізничну станцію у Лозовій. ".