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Новини Харкова — головне 6 серпня: троє загиблих у Балаклії, двоє у Лозовій

Події 09:58   06.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 6 серпня: троє загиблих у Балаклії, двоє у Лозовій

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:58

Двоє загиблих, є важкопоранені: РФ ударила по залізничній станції в Лозовій

Вранці 6 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували залізничну станцію у Лозовій. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків.

“Вісім людей постраждали: пʼять чоловіків і троє жінок. Серед них є важкі. Бригади медиків надають необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби“, – додав Синєгубов.

08:58

Кількість штурмів на двох напрямках зрівнялася – дані Генштабу

На півночі від Харкова ЗСУ відбили 12 атак росіяни біля Стариці, Вовчанська, Хатнього, Тернового та Земляного Яру.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорватися 11 разів у районі Куп’янська, Кіндрашівки, Новоосинового та Шийківки.

07:33

Доми в Балаклії обстріляли росіяни – троє людей загинули

Приватні доми атакував ворог сьогодні, 6 серпня, повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.За його інформацією, всі удари прийшлися по одному з мікрорайонів Балаклії. Перший “приліт” зафіксували на території приватного будинку. Там загинула жінка, почалася пожежа, рятувальники проводять розбір завалів.

“Другий ворожий удар стався поблизу іншого приватного будинку. Ця атака забрала життя ще двох людей — чоловіка та жінки. На місцях ворожих ударів працюють усі відповідні служби“, – додав Карабанов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2026 в 09:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".