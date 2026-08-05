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Начальника ще одного райвідділу поліції змінили у Харкові

Суспільство 19:31   05.08.2026
Олена Нагорна
Начальника ще одного райвідділу поліції змінили у Харкові

Особовому складу представили нового тимчасово виконувача обов’язків начальника підрозділу поліції Індустріального району або ж відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 – Павла Калгана.

Павло Калган має багаторічний досвід служби в органах Нацполіції. У різні роки працював на посадах слідчого, очолював слідчі підрозділи у Харкові, а також обіймав керівні посади у територіальних підрозділах поліції області, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Нового керівника представив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області – начальник кримінальної поліції Роман Делімбовський.

У заході також взяли участь голова адміністрації Індустріального району Ольга Вельможна, голова Індустріального райсуду Віктор Черняк та прокурор Немишлянської окружної прокуратури Едуард Миргородський.

Нагадаємо, 29 липня у Немишлянському районі поліцейським представили нового в.о. начальника відділу поліції №2 Харківського РУП №2. У ГУНП поінформували про призначення на цю посаду Олександра Ништика.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 19:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Личному составу представили нового временно исполняющего обязанности начальника подразделения полиции Индустриального района Харькова — Павла Калгана.".