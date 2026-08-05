Начальника ще одного райвідділу поліції змінили у Харкові
Особовому складу представили нового тимчасово виконувача обов’язків начальника підрозділу поліції Індустріального району або ж відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 – Павла Калгана.
Павло Калган має багаторічний досвід служби в органах Нацполіції. У різні роки працював на посадах слідчого, очолював слідчі підрозділи у Харкові, а також обіймав керівні посади у територіальних підрозділах поліції області, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Нового керівника представив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області – начальник кримінальної поліції Роман Делімбовський.
У заході також взяли участь голова адміністрації Індустріального району Ольга Вельможна, голова Індустріального райсуду Віктор Черняк та прокурор Немишлянської окружної прокуратури Едуард Миргородський.
Нагадаємо, 29 липня у Немишлянському районі поліцейським представили нового в.о. начальника відділу поліції №2 Харківського РУП №2. У ГУНП поінформували про призначення на цю посаду Олександра Ништика.