Пік сильної спеки: прогноз погоди по Харкову та області на 6 серпня

У четвер, 6 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри будуть показувати 19-21 градус, вдень — 33-35, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 18–23 градуси, вдень — 32–37.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як пише синоптикиня Наталка Діденко, четвер стане останнім днем ​​тотальної сильної спеки. У західних областях вона почне спадати 7 серпня, на сході – 8 серпня.