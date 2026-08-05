Live

Пік сильної спеки: прогноз погоди по Харкову та області на 6 серпня

Погода 20:32   05.08.2026
Олена Нагорна
Пік сильної спеки: прогноз погоди по Харкову та області на 6 серпня

У четвер, 6 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри будуть показувати 19-21 градус, вдень — 33-35, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 18–23 градуси, вдень — 32–37.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як пише синоптикиня Наталка Діденко, четвер стане останнім днем ​​тотальної сильної спеки. У західних областях вона почне спадати 7 серпня, на сході – 8 серпня.

Читайте також: На Харківщині люди обурюються: жити у будинках не можна, а сертифікати не дають

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова — головне 5 серпня: удари по столиці і місту
Новини Харкова — головне 5 серпня: удари по столиці і місту
05.08.2026, 21:31
«Прапор махає сам собою»: у ЗСУ спростовують захоплення РФ Білого Колодязя
«Прапор махає сам собою»: у ЗСУ спростовують захоплення РФ Білого Колодязя
05.08.2026, 18:08
Начальника ще одного райвідділу поліції змінили у Харкові
Начальника ще одного райвідділу поліції змінили у Харкові
05.08.2026, 19:31
Удар “бандеролями” по приватному сектору Харкова: як усували наслідки (фото)
Удар “бандеролями” по приватному сектору Харкова: як усували наслідки (фото)
05.08.2026, 18:38
Росіяни продовжують забігати в Куп’янськ: у ЗСУ пояснили, як так вийшло
Росіяни продовжують забігати в Куп’янськ: у ЗСУ пояснили, як так вийшло
05.08.2026, 19:14
“Бандеролі” атакували Харків уранці: є постраждалі, фото наслідків
“Бандеролі” атакували Харків уранці: є постраждалі, фото наслідків
05.08.2026, 18:54

Новини за темою:

05.08.2026
Обстеження житла дронами на Харківщині: як домовляються із військовими
05.08.2026
Два трамваї на Салтівці змінять маршрути 6 та 7 серпня
05.08.2026
На Харківщині люди обурені: жити у будинках не можна, а сертифікати не дають
05.08.2026
Начальника ще одного райвідділу поліції змінили у Харкові
05.08.2026
Росіяни продовжують забігати в Куп’янськ: у ЗСУ пояснили, як так вийшло


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пік сильної спеки: прогноз погоди по Харкову та області на 6 серпня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 20:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 6 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без істотних опадів.".