У Харкові подешевшали овочі: актуальні ціни повідомили у мерії

У Харківській міськраді повідомляють: у місті знизилися ціни на свіжі овочі.

За інформацією департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, з кінця червня в магазинах і на ринках міста подешевшали огірки та картопля (на 40%), помідори (на 50%), капуста (на 7%) і кабачки (на 16%).

Сьогодні картопля коштує в середньому 20-35 грн/кг, капуста – 25-35 грн/кг, огірки – 25-40 грн/кг, червоні помідори – 40-70 грн/кг, кабачки – 20-30 грн/кг.

При цьому асортимент сезонних овочів розширюється: на ринках міста вже продають молоду моркву (25-40 грн/кг), буряк (20-40 грн/кг), ріпчасту цибулю (30-40 грн/кг) та перець (35-70 грн/кг).

«Порівняно з серпнем 2025 року овочі коштують у середньому на 8-16% дорожче. Винятком є ріпчаста цибуля, яка подорожчала приблизно на 30%», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, у пресслужбі мерії повідомляли: на ринках, у магазинах та об’єктах сезонної торгівлі Харкова вже з’явилися в продажу дині та кавуни. Зазначалося, що порівняно з липнем минулого року ціни на баштанні культури зросли приблизно на 5-10%. Кавуни у Харкові коштують у середньому 20-30 грн/кг, а дині – 40-60 грн/кг.