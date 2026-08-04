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Зміни у Харкові через FPV: водії комунального транспорту тепер з раціями

Записано 12:29   04.08.2026
Вікторія Яковенко
Зміни у Харкові через FPV: водії комунального транспорту тепер з раціями Скриншот

Через зростання кількості атак саме FPV-дронами у Харкові вже працюють за новими безпековими протоколами, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Сьогодні і водії нашого комунального транспорту мають рації, мають зв’язок. Ми в разі необхідності, коли лунають повітряні тривоги, змінюємо маршрути. Можемо зупиняти маршрути з метою, щоб уникнути влучання в громадський транспорт. 100% це зробити неможливо сьогодні, ми це розуміємо, але ми робимо все можливо, щоб забезпечити безпеку для містян», – зазначив міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, у Харкові «роблять все можливе», щоб до міста долітали якомога менше FPV-дронів та БпЛА типу «Шахед», повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 12:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через зростання кількості атак саме FPV-дронами у Харкові вже працюють за новими безпековими протоколами, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".