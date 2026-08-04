Зміни у Харкові через FPV: водії комунального транспорту тепер з раціями

Через зростання кількості атак саме FPV-дронами у Харкові вже працюють за новими безпековими протоколами, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Сьогодні і водії нашого комунального транспорту мають рації, мають зв’язок. Ми в разі необхідності, коли лунають повітряні тривоги, змінюємо маршрути. Можемо зупиняти маршрути з метою, щоб уникнути влучання в громадський транспорт. 100% це зробити неможливо сьогодні, ми це розуміємо, але ми робимо все можливо, щоб забезпечити безпеку для містян», – зазначив міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, у Харкові «роблять все можливе», щоб до міста долітали якомога менше FPV-дронів та БпЛА типу «Шахед», повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.