На вершині Говерли встановили монумент на честь загиблих воїнів

Військовослужбовці 4-го полку ССО “Рейнджер” встановили монумент у памʼять про загиблих бійців на найвищій точці України – на горі Говерлі. Захід провели з нагоди Дня пам’яті загиблих воїнів Сил спеціальних операцій.

Також у встановленні монумента взяли участь сім’ї українських захисників, які віддали своє життя у боротьбі з російськими окупантами.

“Це сходження я зробив на честь свого сина. Він любив Карпати, він був на горі Гемба. Прийшов кац*п і вбив його, просто вбив мого сина”, – розповів Валерій Кучеренко, батько загиблого бійця Володимира Кучеренка.

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“Монумент розташований на вершині гори Говерла – як символ незламності, честі та памʼяті про воїнів, які віддали життя за Україну. Після його встановлення рейнджери та родичі полеглих розгорнули прапори з фотографіями героїв, а капелан військової частини відслужив поминальну молитву”, – додали в полку.