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На вершині Говерли встановили монумент на честь загиблих воїнів

Суспільство 11:45   04.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На вершині Говерли встановили монумент на честь загиблих воїнів Фото: 4-й окремий полк ССО “Рейнджер”

Військовослужбовці 4-го полку ССО “Рейнджер” встановили монумент у памʼять про загиблих бійців на найвищій точці України – на горі Говерлі. Захід провели з нагоди Дня пам’яті загиблих воїнів Сил спеціальних операцій. 

Також у встановленні монумента взяли участь сім’ї українських захисників, які віддали своє життя у боротьбі з російськими окупантами.

“Це сходження я зробив на честь свого сина. Він любив Карпати, він був на горі Гемба. Прийшов кац*п і вбив його, просто вбив мого сина”, – розповів Валерій Кучеренко, батько загиблого бійця Володимира Кучеренка.

“Монумент розташований на вершині гори Говерла – як символ незламності, честі та памʼяті про воїнів, які віддали життя за Україну. Після його встановлення рейнджери та родичі полеглих розгорнули прапори з фотографіями героїв, а капелан військової частини відслужив поминальну молитву”, – додали в полку.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці 4-го полку ССО “Рейнджер” встановили монумент у памʼять про загиблих бійців на найвищій точці України – на горі Говерлі.".