На вершине Говерлы установили монумент в честь погибших воинов

Военнослужащие 4-го полка ССО «Рейнджер» установили монумент в память о погибших бойцах на наивысшей точке Украины – на горе Говерле.

Мероприятие провели по случаю Дня памяти погибших воинов Сил специальных операций. Также в установке монумента приняли участие семьи украинских защитников, которые отдали свои жизни в борьбе с российскими оккупантами.

«Это восхождение я сделал в честь своего сына. Он любил Карпаты, он был на горе Гемба. Пришел кац*п и убил его, просто убил, моего сына», – рассказал Валерий Кучеренко, отец погибшего бойца Владимира Кучеренко.

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«Монумент расположен на вершине горы Говерла — как символ несокрушимости, чести и памяти о воинах, отдавших жизнь за Украину. После его установки рейнджеры и родственники павших развернули флаги с фотографиями героев, а капеллан воинской части отслужил поминальную молитву», – добавили в полку.