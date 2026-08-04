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На вершине Говерлы установили монумент в честь погибших воинов

Общество 11:45   04.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
На вершине Говерлы установили монумент в честь погибших воинов Фото:

Военнослужащие 4-го полка ССО «Рейнджер» установили монумент в память о погибших бойцах на наивысшей точке Украины – на горе Говерле. 

Мероприятие провели по случаю Дня памяти погибших воинов Сил специальных операций. Также в установке монумента приняли участие семьи украинских защитников, которые отдали свои жизни в борьбе с российскими оккупантами.

«Это восхождение я сделал в честь своего сына. Он любил Карпаты, он был на горе Гемба. Пришел кац*п и убил его, просто убил, моего сына», – рассказал Валерий Кучеренко, отец погибшего бойца Владимира Кучеренко.

«Монумент расположен на вершине горы Говерла — как символ несокрушимости, чести и памяти о воинах, отдавших жизнь за Украину. После его установки рейнджеры и родственники павших развернули флаги с фотографиями героев, а капеллан воинской части отслужил поминальную молитву», – добавили в полку.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие 4-го полка ССО «Рейнджер» установили монумент в память о погибших бойцах на наивысшей точке Украины – на горе Говерле.".