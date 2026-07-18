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2 погибших, 18 пострадавших, из них 5 детей: как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 09:45   18.07.2026
Оксана Якушко
2 погибших, 18 пострадавших, из них 5 детей: как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 29 населенных пунктам области, сообщили в ХОВА.

В Харькове под обстрелом находились Киевский, Шевченковский, Салтовский и Основянский районы, сообщила Нацполиция.

В Харькове погиб 40-летний мужчина, пострадали 9 человек, в том числе мальчики 2 и 7 лет. У 7-летнего мальчика медики диагностировали взрывное ранение, его госпитализировали. 2-летний мальчик испытал острую реакцию на стресс. У других пострадавших диагностировали взрывчатые ранения разной степени тяжести и острые реакции на стресс. В результате попадания вражеского боеприпаса загорелся легковой автомобиль, повреждены жилые дома, учебное заведение, остановка общественного транспорта и другая гражданская инфраструктура.

В населенных пунктах Купянского района разбиты и уничтожены частные дома, дворовые здания, трактор и электросети.

В Изюме в результате вражеской атаки КАБ пострадали семь мирных жителей: двое мужчин, две женщины, девочки в возрасте 16 и 13 лет и 8-летний мальчик. Все потерпевшие получили телесные повреждения разной степени тяжести. Самые тяжелые травмы у  8-летнего мальчика, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. У 13-летней девочки и 66-летней женщины медики диагностировали острую реакцию на стресс.

На территории Изюмского района частично разрушены и уничтожены частные домовладения, хозяйственные постройки, магазин и другие здания. В селе Вербовка Изюмского района горело поле с пшеницей.

Факты вооруженной агрессии отмечены в Чугуевском районе. В результате удара дроном в селе Кирилловка ранен 47-летний мужчина.

Вражеский БпЛА попал в автомобиль в Старосалтовской громаде. На месте погиб 78-летний водитель. Сын погибшего получил острую реакцию на стресс и отказался от госпитализации. Также горели помещение бывшей птицефабрики и автомобиль.

Россияне из разных видов вооружения обстреливали город Богодухов, поселок Золочев, села Счастливое, Калиново, Мироновка, Писаревка, Ивановка и Мандрычино. Повреждены многоквартирный дом, частные домовладения, хозяйственные постройки, магазин, почтомат, мясокомбинат, грузовой и легковые автомобили, электросети.

Российский БпЛА попал на территорию гражданского предприятия в Берестинском районе. Повреждены ангар и нежилые здания.
В Дергачевщине разрушены частные дома.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2026 в 09:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 29 населенных пунктам области, сообщили в ХОВА.".