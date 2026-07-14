Бросил в работника ТЦК металлический прут: мужчине с Харьковщины грозит 12 лет

Нападение на работника РТЦК и СП произошло 12 июля в поселке Орелька Лозовского района во время проверки военно-учетных документов граждан, сообщает Нацполиция.

Во время проверки документов у 50-летнего мужчины между работниками группы оповещения и гражданами возник конфликт. В разгар инцидента один из гражданских бросил в сторону служебного авто металлический прут, которым травмировал работника РТЦК и СП. В результате нападения потерпевший получил тяжелые телесные травмы, его госпитализировали.

Полицейские установили личность причастного к совершению преступления. Им оказался 34-летний местный житель. Злоумышленника задержали, по этому факту следователи Лозовской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в насилии в отношении должностного лица. Злоумышленнику «светит» до 12 лет лишения свободы.