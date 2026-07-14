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Бросил в работника ТЦК металлический прут: мужчине с Харьковщины грозит 12 лет

Происшествия 19:33   14.07.2026
Оксана Якушко
Бросил в работника ТЦК металлический прут: мужчине с Харьковщины грозит 12 лет Изображение создано ИИ

Нападение на работника РТЦК и СП произошло 12 июля в поселке Орелька Лозовского района во время проверки военно-учетных документов граждан, сообщает Нацполиция.

Во время проверки документов у 50-летнего мужчины между работниками группы оповещения и гражданами возник конфликт. В разгар инцидента один из гражданских бросил в сторону служебного авто металлический прут, которым травмировал работника РТЦК и СП. В результате нападения потерпевший получил тяжелые телесные травмы, его госпитализировали.

Полицейские установили личность причастного к совершению преступления. Им оказался 34-летний местный житель. Злоумышленника задержали, по этому факту следователи Лозовской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в насилии в отношении должностного лица. Злоумышленнику «светит» до 12 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 19:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нападение на работника РТЦК и СП произошло 12 июля в поселке Орелька Лозовского района во время проверки военно-учетных документов граждан, сообщает Нацполиция.".