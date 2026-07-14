Мужчина под мухой ограбил магазин на Харьковщине – ему светит до 10 лет

33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл товары из магазина 6 июля в городе Златополь Лозовского района, сообщает Нацполиция.

Работники магазина, заметив действия пьяного злоумышленника, пытались остановить его, однако мужчина выбежал из помещения вместе с товарами и скрылся.

Горе-грабителя задержали в тот же день. Правоохранители выяснили, что мужчину уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Часть товара, которым завладел фигурант, изъяли и приобщили к материалам уголовного производства как вещественные доказательства.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.