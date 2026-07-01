Двое мужчин утонули на Харьковщине: полиция сообщила подробности трагедий

Правоохранители расследуют трагические случаи на популярных водоемах Харьковщины, в результате которых погибли двое мужчин.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, несчастный случай произошел 30 июня около 16:00 на пляже в поселке Безлюдовка. Предварительно, группа молодых людей отдыхала возле водоема. 19-летний парень, находясь в воде в нескольких метрах от берега, внезапно ушел под воду и не смог самостоятельно вынырнуть. Друзья пытались найти его и обратились в службу «112». Около 17:20 спасатели достали тело парня из воды. Сейчас его направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В тот же день трагедия произошла на центральном пляже Основянского озера. Правоохранители говорят: мужчина 1961 года рождения во время празднования семейного мероприятия зашел в водоем, а через некоторое время пропал из виду присутствующих. Впоследствии его обнаружили в воде без признаков жизни.

На местах работали следственно-оперативные группы. По обоим фактам сведения внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай». Следственные действия продолжаются.

Напомним, начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов ответил: планируют ли открывать купальный сезон в регионе в этом году? «Вопрос организации пляжей, отдыха людей на водных объектах примерно неделю назад рассматривался на заседании Региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Решения о запрете принимаются районными военными администрациями. Насколько я знаю, такие решения приняты, что купание у нас не будет производиться», – сказал он. Однако, отметил Астахов, если предприниматели будут использовать прибрежные полосы для развлечений и отдыха – создадут спасательные посты.