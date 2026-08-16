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Шесть КАБов, ракета и более полусотни дронов ударили по Харьковщине за сутки

Происшествия 09:04   16.08.2026
Оксана Горун
Шесть КАБов, ракета и более полусотни дронов ударили по Харьковщине за сутки

В Харьковской области за минувшие сутки от российских обстрелов пострадали четыре человека, сообщил утром 16 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В поселке Шевченково получили ранения мужчины 50 и 65 лет; в с. Сподобовка Шевченковской громады ранен 61-летний мужчина; в с. Аркадиевка Шевченковской громады получил ранения 51-летний мужчина», — проинформировал Синегубов.

По его данным, по Харьковской области россияне ударили шестью КАБами, ракетой, а также беспилотниками различных типов — от «Шахедов» до FPV-дронов, в целом их было 64.

В регионе есть различные разрушения. Кроме домов и автомобилей, повреждены:

  • медицинское учреждение в Богодуховском районе;
  • складское здание в Купянском районе;
  • складское здание в поселке Березовское Харьковского района;
  • магазин и здание почты в селе Орелька Лозовского района;
  • хозяйственные сооружения, ангар и трактор в Чугуевском районе.

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Напомним, ночью в Харькове была серия воздушных тревог, но обошлось без «прилетов».

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2026 в 09:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за минувшие сутки от российских обстрелов пострадали четыре человека, сообщил утром 16 августа начальник ХОВА Олег Синегубов".