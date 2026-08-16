Шість КАБів, ракета та понад пів сотні дронів ударили по Харківщині за добу
У Харківській області минулої доби від російських обстрілів постраждали четверо людей, повідомив вранці 16 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У селищі Шевченкове зазнали поранень чоловіки 50 і 65 років; у селі Сподобівка Шевченківської громади поранено 61-річного чоловіка; у селі Аркадіївка Шевченківської громади зазнав поранень 51-річний чоловік”, – поінформував Синєгубов.
За його даними, по Харківській області росіяни вдарили шістьма КАБами, ракетою, а також безпілотниками різних типів – від “шахедів” до FPV-дронів, загалом їх було 64.
У регіоні є різноманітні руйнування. Окрім будинків та автівок, пошкоджені:
- медичний заклад у Богодухівському районі;
- складська будівля в Куп’янському районі;
- складська будівля в селищі Березівське Харківського району;
- магазин та будівля пошти в селі Орілька Лозівського району;
- господарчі споруди, ангар і трактор у Чугуївському районі.
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Нагадаємо, вночі в Харкові була серія повітряних тривог, але обійшлося без “прильотів”.