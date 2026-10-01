Обласна дитяча клінічна лікарня в Харкові отримала нового керівника

Новим директором КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня» стала Ангеліна Соловйова. Її колективу представила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

Зазначається, що Соловйова добре знає лікарню: працювала медичною директоркою та виконувала обов’язки керівниці.

До цього у медзакладі керував Георгій Муратовв, він залишається в команді лікарні, уточнили в облраді.

Там додали, що в лікарні триває будівництво підземної частини із захисним простором приблизно на 500 людей — для дітей, батьків і медиків.

Нагадаємо, Василь Скопенко звільнився з посади директора КП “Харківські теплові мережі”, повідомляла ГО “Харківський антикорупційний центр”. За їхніми даними, тепер підприємство очолить Євген Кауркін.