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«Заробила» на фейкових діагнозах власних дітей: матері вручили підозру

Суспільство 12:10   01.10.2026
Вікторія Яковенко
«Заробила» на фейкових діагнозах власних дітей: матері вручили підозру

У Салтівському районі 30-річну жінку підозрюють у підробленні медичних документів та незаконному отриманні близько 487 тисяч гривень державних виплат за програмою «муніципальна няня», повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Фігурантка – мешканка Полтави, уточнили в Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, для реалізації схеми жінка використовувала фальшиві медичні довідки про нібито наявність у її дітей тяжких діагнозів та порушень розвитку. Насправді вони були здоровими й подібних захворювань не мали. Потім вона оформила державну допомогу на догляд за дітьми, які потребували особливого піклування.

«Крім того, жінка скористалася державною програмою «муніципальна няня». Для цього вона укладала фіктивні договори про надання послуг із догляду за дітьми з нібито фізичною особою-підприємцем. Надалі щомісяця подавала до уповноваженого органу акти виконаних робіт, у яких зазначала неправдиві дані про те, що послуги няні надавалися в повному обсязі. Насправді жодного догляду сторонні особи не здійснювали», – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці кажуть: із лютого 2022 року по липень 2025 року підозрювана безпідставно отримала з бюджету майже пів мільйона гривень. Із них понад 280 тис. грн — компенсація за послуги «муніципальної няні» та понад 200 тис. грн — допомога по догляду за «хворими» дітьми.

Жінці повідомили про підозру у шахрайстві та підробленні офіційного документа.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 12:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі 30-річну жінку підозрюють у підробленні медичних документів та незаконному отриманні близько 487 тисяч гривень виплат за програмою «муніципальна няня»".