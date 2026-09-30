Потяги знову ходитимуть через Лозову: як убезпечили пасажирів

Укрзалізниця запустила маршрут “поїзда + автобус” до Лозової. Графік руху не оприлюднюють заради безпеки. Про нього можна дізнатись у додатку залізничного відомства, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

Через ворожі атаки на залізничну інфраструктуру прямі поїзди до громади були тимчасово припинені. Весь цей час велися переговори на обласному та державному рівнях щодо відновлення залізничного сполучення.

Компромісне рішення вдалося знайти. Лозову повернули до пошуку в застосунку Укрзалізниці та запустили маршрут «поїзд+автобус» за єдиним білетом. За автобус доплачувати нічого не потрібно – він уже врахований у вартість квитка на поїзд, а у разі затримки транспорт чекатиме на пасажирів.

З міркувань безпеки чіткий графік та локацію не оприлюднюють. Необхідну інформацію можна дізнатись у додатку, на сайті або у довідковій службі Укрзалізниці.

Квитки вже є у продажу.

Нагадаємо, у Харкові планують оновлювати громадський транспорт та розвивати мережу велодоріжок. Такою є одна з цілей Стратегії розвитку Харкова до 2029 року — «сталий та стійкий метрополіс». Для розвитку транспортної системи місто планує відновлювати та модернізувати трамвайні та тролейбусні лінії, реконструювати депо, оновлювати рухомий склад, а також запустити інтелектуальну систему управління громадським транспортом.