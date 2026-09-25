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Чому немає автобусного сполучення, де скасували електрички на Харківщині

Суспільство 07:40   25.09.2026
Оксана Якушко
Чому немає автобусного сполучення, де скасували електрички на Харківщині Фото: Харківська міськрада

Розв’язання проблеми офіційних автобусних маршрутів, які мали замінити електрички, застрягло в міністерстві.

Про це МГ «Об’єктив» повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

«Проблема – сьогодні у міністерстві. Тому що всі маршрути раніше робили на паперах, а сьогодні, за новою постановою, в електронному кабінеті. Електронний кабінет обіцяли на 1 вересня – і так нічого не зробило міністерство. Тому оголосити автобусні маршрути Лозова-Берестин на сьогодні немає можливості», – пояснив Зеленський.

Що стосується внутрішніх перевезень по Лозівській громаді, то там додатково поставили автобусні маршрути до електричок, які рухаються у напрямку Лозової, але не доходять до міста через безпекову ситуацію.  Наразі квиток на автобус із Лозової до місця, де пасажирів бере електричка, коштує 40 гривень.

«Заступник міністра пообіцяв, що розроблять пакет з умовами продажі квитка. Припустимо, вони продають квитки на маршрут Харків-Лозова, хоча електричка доходить лише до Герсеванівки чи до Краснопавлівки. Звідти будуть автобусами довозити людей до Лозової, і це увійде у вартість квитка. У Києві це все ще узгоджують», – розповів мер Лозової.

Попри війну, пасажиропотік з Лозової на Харків не зменшився, просто люди перейшли на побічні транспортні засоби або напівофіційні маршрути. Наразі прямий квиток Лозова-Харків на автобусі коштує 400 гривень.

Нагадаємо, 17 вересня низку електричок, що сполучають Харків з Ізюмом, Лозовою, Златополем, Берестином, Огульцями та Люботином, скасувала «Укрзалізниця». А 21 вересня росіяни вкотре атакували Лозову та громаду, вдарили по вокзалу.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 07:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розв’язання проблеми офіційних автобусних маршрутів, які мали замінити електрички, застрягло в міністерстві.".