Пасажирів попередили про зміни у русі електричок на Харківщині

З безпекових міркувань внесли зміни у рух приміських поїздів на ділянці Харків – Герсеванівський, повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

За даними залізничників, сьогодні, 18 вересня, змінюється маршрут поїзда №6853 Шурине – Герсеванівський (замість Харків-Пасажирський — Герсеванівський).

Поїзд №6524 Герсеванівський – Харків-Пасажирський сьогодні виведено з графіка.

«Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», – пишуть в УЗ.

Нагадаємо, 18 вересня ворог вдарив БпЛА «Герань-4» по електричці біля станції «Липкуватівка» в Харківському районі. Внаслідок атаки 30-річний чоловік загинув, ще восьмеро поранені. Укрзалізниця інформує, що людей завчасно евакуювали, але не всі відійшли на безпечну відстань.