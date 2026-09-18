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Пасажирів попередили про зміни у русі електричок на Харківщині

Суспільство 14:40   18.09.2026
Вікторія Яковенко
Пасажирів попередили про зміни у русі електричок на Харківщині

З безпекових міркувань внесли зміни у рух приміських поїздів на ділянці Харків – Герсеванівський, повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

За даними залізничників, сьогодні, 18 вересня, змінюється маршрут поїзда №6853 Шурине – Герсеванівський (замість Харків-Пасажирський — Герсеванівський).

Поїзд №6524 Герсеванівський – Харків-Пасажирський сьогодні виведено з графіка.

«Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», – пишуть в УЗ.

Нагадаємо, 18 вересня ворог вдарив БпЛА «Герань-4» по електричці біля станції «Липкуватівка» в Харківському районі. Внаслідок атаки 30-річний чоловік загинув, ще восьмеро поранені. Укрзалізниця інформує, що людей завчасно евакуювали, але не всі відійшли на безпечну відстань.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 14:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З безпекових міркувань внесли зміни у рух приміських поїздів на ділянці Харків – Герсеванівський, повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».".