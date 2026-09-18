40 км вже не межа? Терехов про модернізацію FPV-дронів на оптоволокні

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що армія РФ продовжує модернізувати FPV-дрони на оптоволокні. За його словами вони вже можуть долітати на відстань понад 40 км.

«40+ долітає вже оптоволокно. На жаль, росіяни модернізують, війна не стоїть на місці, технології не стоять на місці, і наш противник модернізує постійно і вже 40+ долітає», – сказав міський голова у коментарі кореспондентці Новини.LIVE.

Терехов також розповів про підготовку міста до опалювального сезону.

«Близькість до фронту не відіграє особливої ролі. Насправді сьогодні всі міста, особливо прифронтові міста та громади знаходяться в таких важких умовах. Сьогодні ми працюємо. Коли мені кажуть: «Як ви готуєтесь до опалювального сезону?». У нас підготовка почалась насправді в 2022-му році, з початком війни. І ми не перериваємо підготовку. І немає такого, ми активною фазою завершили опалювальний сезон, бо ми одразу починаємо підготовку, тобто вона не припиняється», – зазначив мер.

Він подякував міжнародним партнерам за підтримку та харківським комунальникам, які, за словами Терехова, роблять неймовірні речі.

Відео: Новини.LIVE