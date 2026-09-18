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40 км уже не предел? Терехов о модернизации FPV-дронов на оптоволокне

Общество 14:14   18.09.2026
Виктория Яковенко
40 км уже не предел? Терехов о модернизации FPV-дронов на оптоволокне Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что армия РФ продолжает модернизировать FPV-дроны на оптоволокне. По его словам, они уже могут долетать на расстояние более 40 км.

«40+ долетает уже оптоволокно. К сожалению, россияне модернизируют, война не стоит на месте, технологии не стоят на месте, и наш противник модернизирует постоянно и уже 40+ долетает», – сказал городской голова в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

Терехов также рассказал о подготовке города к отопительному сезону.

«Близость к фронту не играет особой роли. На самом деле сегодня все города, особенно прифронтовые города и громады находятся в таких тяжелых условиях. Сегодня мы работаем. Когда мне говорят: «Как вы готовитесь к отопительному сезону?». У нас подготовка началась на самом деле в 2022 году, с началом войны. И мы не прерываем подготовку. И нет такого, мы активной фазой завершили отопительный сезон, потому что сразу начинаем подготовку, то есть она не прекращается», — отметил мэр.

Он поблагодарил международных партнеров за поддержку и харьковских коммунальщиков, которые, по словам Терехова, делают невероятные вещи.

Видео: Новини.LIVE

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 14:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что армия РФ продолжает модернизировать FPV-дроны на оптоволокне. По его словам, они уже могут долетать на расстояние более 40 км.".