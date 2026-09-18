Заказал амфетамин через Telegram: планы мужчины сорвала прокуратура в Харькове

Подозрение правоохранители вручили харьковчанину, который, по данным следствия, планировал сбывать психотроп.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, безработный мужчина нашел продавца психотропных веществ через Telegram и заказал амфетамин. После оплаты получил уведомление с информацией, где забрать посылку.

«16 сентября он получил посылку с амфетамином в Харькове и забрал ее с собой. Психотропное вещество мужчина хранил при себе в целях дальнейшего сбыта. Впрочем, довести замысел до конца ему не удалось. Правоохранители разоблачили мужчину», — рассказали в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества с целью сбыта в особо крупных размерах. Сейчас правоохранители устанавливают лицо, продававшее психотроп через интернет-магазин, а также каналы его поступления.

Напомним, более 100 г амфетамина обнаружили во время обыска у харьковчанина правоохранители, сообщали в Нацполиции.