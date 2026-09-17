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Агент ГРУ получил 15 лет тюрьмы за слив информации и диверсии на Харьковщине

Происшествия 17:30   17.09.2026
Оксана Якушко
Агент ГРУ получил 15 лет тюрьмы за слив информации и диверсии на Харьковщине

Мужчина по заданию российского ГРУ повредил железнодорожные пути, передавал данные об ВСУ и объектах критической инфраструктуры и готовил новую диверсию, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В июне 2025 года мастер аварийно-восстановительных работ одного из КП Харькова начал общаться с представителем российской разведки и согласился выполнять ее задачи.

В обмен на сотрудничество с россиянами завербованному мужчине обещали, что тот выедет в оккупированный Северодонецк на Луганщине, откуда он родом, и «комфортную жизнь» под протекцией оккупантов.

Сначала агент забрал из тайника самодельный металлический сбрасывающий башмак и установил его на железнодорожном пути в пригороде Харькова. Устройство должно было привести к аварии, но поезд не сошел с рельсов. Затем злоумышленник приобрел старт-пакет мобильной связи, карту памяти и фотоловушку для наблюдения за колеей. По инструкциям куратора он начал готовиться к подрыву железнодорожного пути.

Компоненты для изготовления взрывчатки россияне передали с помощью дрона, сбросившего комплектующие в заранее оговоренном месте в Харьковском районе. Агент заложил взрывчатку и взорвал колею, из-за чего она оказалась поврежденной, а перегон закрыли для движения поездов.

Потом мужчина передавал россиянам разведданные о местах дислокации ВСУ и объектах критической инфраструктуры.

Затем он начал готовиться к совершению второй диверсии. Довести преступление до конца мужчине не удалось – в октябре 2025 года правоохранители задержали его. При обыске у злоумышленника изъяли взрывное устройство и комплектующие для его активации. Ему сообщили о подозрении. Приговор мужчина ожидал под стражей. На процессе обвиняемый признал свою вину, суд признал 55-летнего мужчину виновным в государственной измене и диверсии и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 17:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина по заданию российского ГРУ повредил железнодорожные пути, передавал данные об ВСУ и объектах критической инфраструктуры и готовил новую диверсию. ".