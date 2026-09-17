В Безлюдовке и соседних селах хотят переименовать более 20 советских улиц

Переименовать 21 топонимический объект в рамках деколонизации планируют в Безлюдовской громаде Харьковской области. Общественный опрос будет проводиться с 1 по 19 октября 2026 года.

Соответствующее решение принял исполком Безлюдовского поссовета.

«Вторжение войск российской федерации на территорию суверенного государства Украины актуализировало общественный запрос на усиление способности противостоять внутренним и внешним угрозам безопасности путем утверждения национальной идентичности украинского народа, преодоления последствий антиукраинской направленности российских мифов об общей исторической памяти», — говорится в сообщении поссовета.

Так, например, предлагается переименовать улицы Чайковского, Матросова, 1 Мая, Аэрофлотская. В качестве замены предлагается на выбор 2-3 варианта.

Полный список предлагаемых к переименованию объектов:

Напомним, улицу в Харькове просят назвать в честь спецназа «Омега». С предложением увековечить «Омегу» в топонимике Харькова к городским властям более года назад обратилось подразделение. Из данным из открытых источников, в «Омеге» сейчас насчитывается 28 Героев Украины — это наибольшее количество среди всех бригад Сил обороны Украины.