Двое мужчин утонули на популярных у харьковчан водоемах за сутки

Тела утопленников сотрудники ГСЧС подняли со дна двух водоемов: озер в поселке Безлюдовка и на Основе в Харькове.

«Трагические случаи произошли: в поселке Безлюдовка Харьковского района, где погиб мужчина 2007 года рождения; на Основянском озере в Харькове, где погиб мужчина 1961 года рождения», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Причины и обстоятельства смерти мужчин устанавливает полиция.

Напомним, начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов ответил: планируют ли открывать купальный сезон в регионе в этом году? «Вопрос организации пляжей, отдыха людей на водных объектах примерно неделю назад рассматривался на заседании Региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Решения о запрете принимаются районными военными администрациями. Насколько я знаю, такие решения приняты, что купание у нас не будет производиться», – сказал он. Однако, отметил Астахов, если предприниматели будут использовать прибрежные полосы для развлечений и отдыха – создадут спасательные посты.