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Двоє чоловіків потонули на популярних у харків’ян водоймах за добу

Події 19:30   30.06.2026
Оксана Горун
Двоє чоловіків потонули на популярних у харків’ян водоймах за добу

Тіла потопельників співробітники ДСНС підняли з дна двох водойм: озер у селищі Безлюдівка та на Основі в Харкові.

“Трагічні випадки сталися: у селищі Безлюдівка Харківського району, де загинув чоловік 2007 року народження; на Основ’янському озері в Харкові, де загинув чоловік 1961 року народження”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Причини та обставини смерті чоловіків встановлює поліція.

Нагадаємо, начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов відповів: чи планують відкривати купальний сезон в регіоні цьогоріч? “Питання організації пляжів, відпочинку людей на водних об’єктах десь приблизно тиждень тому розглядалося на засіданні Регіональної комісії ТЕБ і НС. Рішення щодо заборони приймаються районними військовими адміністраціями. Наскільки я знаю, такі рішення прийняті, що купання у нас не буде проводитися”, – сказав він. Однак, зазначив Астахов, якщо підприємці будуть використовувати прибережні смуги для розваг та відпочинку – створять рятувальні пости.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 19:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіла потопельників співробітники ДСНС підняли з дна двох водойм: озер у селищі Безлюдівка та на Основі в Харкові".