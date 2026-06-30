Двоє чоловіків потонули на популярних у харків’ян водоймах за добу

Тіла потопельників співробітники ДСНС підняли з дна двох водойм: озер у селищі Безлюдівка та на Основі в Харкові.

“Трагічні випадки сталися: у селищі Безлюдівка Харківського району, де загинув чоловік 2007 року народження; на Основ’янському озері в Харкові, де загинув чоловік 1961 року народження”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Причини та обставини смерті чоловіків встановлює поліція.

Нагадаємо, начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов відповів: чи планують відкривати купальний сезон в регіоні цьогоріч? “Питання організації пляжів, відпочинку людей на водних об’єктах десь приблизно тиждень тому розглядалося на засіданні Регіональної комісії ТЕБ і НС. Рішення щодо заборони приймаються районними військовими адміністраціями. Наскільки я знаю, такі рішення прийняті, що купання у нас не буде проводитися”, – сказав він. Однак, зазначив Астахов, якщо підприємці будуть використовувати прибережні смуги для розваг та відпочинку – створять рятувальні пости.