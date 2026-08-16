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ШІ допоміг росіянам “закріпитися в Осколі” на Харківщині – ISW (відео)

Фронт 13:00   16.08.2026
Оксана Горун
ШІ допоміг росіянам “закріпитися в Осколі” на Харківщині – ISW (відео)

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) виявили чергове відео з російськими нібито “успіхами” на фронті, яке створили за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

“Російські джерела продовжують використовувати, ймовірно, відредаговані за допомогою ШІ кадри, щоб стверджувати про подальше просування Росії на Борівському напрямку. 14 серпня російські джерела опублікували відеозапис, на якому російські війська підіймають прапор в Осколі (на південний захід від Борової). ISW оцінив ці кадри як, ймовірно, відредаговані за допомогою ШІ. ISW спостерігав лише свідчення того, що російські війська просунулися чи проникли на відстань до 17 кілометрів від Оскола”, – інформує Інститут вивчення війни.

На карті DeepState відстань від Оскола до найближчої “сірої” прифронтової зони – понад 18 км.

Відео, про яке йдеться, раніше розповсюдили російські телеграм-канали. У ньому село називають “Червоный Оскол”, використовуючи назву до деколонізації.

Ознаки роботи ШІ над відео вже відзначили користувачі мережі Х.

 

За інформацією Інституту вивчення війни, минулої доби російська армія продовжувала наступальні дії на різних напрямках у Харківській області, але ніде не просунулась. При цьому російські пропагандисти продовжували робити різні заяви про нібито успіхи. Наприклад, такі: “Один російський військовий блогер стверджував, що російські війська контролюють північ Куп’янська, а інший військовий блогер стверджував, що російські війська контролюють Куп’янськ, за винятком частин на півдні та заході”.

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Нагадаємо, що генеруванням віртуальних успіхів на фронті російська пропаганда займається вже не перший день. Від “праповтиків”, які практикували в попередні роки, поступово перейшли до фейкових відео, які знімали не в тих населених пунктах, які нібито захоплювали, а потім стали активно користуватися ШІ. Докладніше про це – в нашому огляді фронту.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2026 в 13:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) виявили чергове відео з російськими нібито “успіхами” на фронті, яке створили за допомогою штучного інтелекту (ШІ)".