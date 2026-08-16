ИИ помог россиянам «закрепиться в Осколе» на Харьковщине — ISW (видео)

Аналитики Института изучения войны (ISW) обнаружили очередное видео с российскими якобы «успехами» на фронте, которое создали с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

«Российские источники продолжают использовать, вероятно, отредактированные с помощью ИИ кадры, чтобы утверждать о дальнейшем продвижении России на Боровском направлении. 14 августа российские источники опубликовали видеозапись, на которой российские войска поднимают флаг в Осколе (к юго-западу от Боровой). ISW оценил эти кадры как, вероятно, отредактированные с помощью ИИ. ISW наблюдал лишь свидетельства того, что российские войска продвинулись или проникли на расстояние до 17 километров от Оскола», — информирует Институт изучения войны.

На карте DeepState расстояние от Оскола до ближайшей «серой» прифронтовой зоны — более 18 км.

Видео, о котором идет речь, ранее распространили российские Telegram-каналы. В нем село называют «Червоный Оскол», используя название до деколонизации.

Признаки работы ИИ над видео уже отметили пользователи сети Х.

Following up this is totally AI, you can see it is missing buildings which should be there, like this long building at the bottom of this image. pic.twitter.com/s0G8Hd3FAD — Mark D (@hgtvgloober) August 15, 2026

По информации Института изучения войны, за минувшие сутки российская армия продолжала наступательные действия на различных направлениях в Харьковской области, но нигде не продвинулась. При этом российские пропагандисты продолжали делать различные заявления о якобы успехах. Например, такие: «Один российский военный блогер утверждал, что российские войска контролируют север Купянска, а другой военный блогер утверждал, что российские войска контролируют Купянск, за исключением частей на юге и западе».

Напомним, генерированием виртуальных успехов на фронте российская пропаганда занимается уже не первый день. От «флаговтыков», которые практиковали в предыдущие годы, постепенно перешли к фейковым видео, которые снимали не в тех населенных пунктах, которые якобы захватывали, а затем — стали активно пользоваться ИИ. Подробнее об этом — в нашем обзоре фронта.