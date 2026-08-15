Паника из-за зимы, планы и запугивания оккупантов – обзор фронта

«Заморозкой» откровенно угрожает Украине министерство обороны РФ. Что говорят эксперты об очередной самой тяжелой зиме. Россияне хотят повторить сценарий освобождения Купянска. «Бандероли» становятся главным оружием против Харькова. О панических настроениях перед отопительным сезоном и активизации на фронте – в обзоре медиагруппы «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Активность войска оккупантов возросла на Харьковщине. За неделю неоднократно количество боев в сутки достигало около трех десятков. Аналитики Deep State сообщили о продвижении врага в Купянском районе – вблизи села Песчаное. Постоянные бои продолжаются вдоль границы.

«Там очевидно пытаются выполнять задачи по созданию зоны контроля в непосредственной границе. Это не очень удается. Но отдельные меры непосредственно в пограничных, к сожалению, есть. И пытаемся их сейчас сдерживать. Вообще, Южно-Слобожанское направление сохраняет высокую активность. Так же, как сейчас «проснулось» Великобурлукское направление», – говорил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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Провал РФ на юге и «можем повторить» в Купянске

Интенсивность боев на Купянском направлении, по последним сведениям Генштаба ВСУ, кажется ниже, чем в приграничье. Впрочем, здесь у россиян есть определенные результаты. На левом берегу Оскола они несколько продвинулись в направлении Купянск-Узловой. На правом – снова приближаются отдельными группами к Купянску.

«Фактически они пытаются создать ситуацию, похожую на то, что было, когда они входили в Купянск в прошлый раз. Они хотят расширить определенное вклинение и заходить в город с севера. Непосредственно с севера они сейчас заходят через Голубовку – скрыто через лесополосы – и останавливаются где-то примерно на границе самого города, где эти группы, собственно, подвергаются уничтожению», – отмечал Виктор Трегубов.

Вполне вероятно, что причиной такой резкой активизации врага на восточном фронте стали очевидные провалы на юге Украины.

«Всего за проведение двух этапов наступательной операции группировкой Десантно-штурмовых войск было освобождено 745 квадратных километров. Всего освобождено 26 населенных пунктов», – сообщил Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

Информацию, озвученную Михаилом Драпатым, подтвердили и осинтеры Deep State. Соответствующие изменения уже отображены на карте фронта.

«Бандероли» против Харькова

«Бандероли» становятся главным оружием против Харькова. Об этом свидетельствует статистика ударов, которую на днях обнародовал городской голова Игорь Терехов. По его данным, из одиннадцати ударов по Харькову за неделю – семь наносили именно этими ракетами.

«Мы видим, что враг применяет этот новій тип боеприпаса все чаще, потому что уже на сегодня зафиксировано 60 случаев обстрелов с применением этого средства воздушного поражения. 15 из которых пришлись только по городу Харькову. Если опираться на те данные, которые мы получаем в результате обзоров этого средства воздушного поражения, и те данные, которые есть в интернете, можно констатировать, что это малогабаритная реактивная ракета, которая имеет достаточно увеличенный угол поворотов. Является более маневренной. Имеет боевую часть, ориентировочно 100–150 кг в зависимости от модификации. И за счет того, что она реактивна, имеет скорость от 500 до 650 км. Что усложняет как обнаружение, так и уничтожение», – сказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

Главная проблема, с которой сейчас пытаются справиться власти и военные – своевременное выявление «Бандеролей». Ведь один из «прилетов» по ​​Харькову в минувшее воскресенье произошел вообще без объявления воздушной тревоги. Ракета разрушила пять этажей дома на Гвардейцев-Широнинцев, один человек погиб, а пострадавших были десятки

Снова «самая тяжелая зима»?

Самую тяжелую зиму прогнозируют украинцам разные эксперты и представители власти. На цитаты еще в июле разошлось интервью «Украинской правде» Тараса Чмута – руководителя фонда «Вернись живым».

«Я считаю, что каждый должен подумать уже сейчас, в июле, где он будет зимой. И, возможно, кому-то уже нужно подумать и выехать в село или куда-то там в райцентр, или может даже за границу. Но зима будет очень тяжелая», – прогнозирует руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.

Через несколько недель, прошедших после этой речи, насыщенность информационного поля мрачными прогнозами только растет.

«Следует смотреть на качество и скорость подготовки к новому отопительному сезону, в частности в городах-миллионниках. Соответственно скорость и качество подготовки не соответствует реалиям. Это приводит к тому, что нужно будет каждому гражданину или жителю того или иного города принимать для себя решение о том, готовы ли они к условиям без воды, без света», – советует народный депутат Украины Богдан Кицак.

Неудивительно, что подобные настроения радостно поддерживает российская пропаганда. Серию сгенерированных ИИ видео зафиксировали в Тик-ток специалисты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины. Там сообщили: «В роликах сгенерированные персонажи, которых выдают за украинских военных, продвигают тезисы о «неготовности страны к зиме». На этой неделе к информационному запугиванию граждан Украины подключилось российское министерство обороны. 14 августа в канале министерства в Telegram разместили пост с угрозой: «Зимой вам будет заморозка». Впрочем, панические настроения и удручающие прогнозы склонны поддерживать далеко не все в Украине.

«Нам очень много сейчас говорят о том, что зима будет тяжелая. Во-первых, я бы немного успокоил людей. Чисто статистически. Я не знаю, какой будет средняя температура этой зимой, как она опустится. Но у нас есть определенная историческая статистика. У нас никогда подряд не было две очень холодных зимы. У нас эта зима, которая была 2025/2026 год, последний раз что-то подобное было семь лет назад. То есть большая надежда, что эта зима будет теплее. Если зима будет теплее, соответствующие требования к отоплению будут легче», – акцентирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Харьковский мэр Игорь Терехов, с одной стороны, соглашается: россияне постараются выполнить свои угрозы. С другой стороны уверяет: подготовка к зиме происходит, хотя о ней и нельзя рассказывать подробно.

«Объекты критической инфраструктуры: это объекты теплоснабжения, энергообеспечения, водоснабжения, критической инфраструктуры вообще — будут объектами, которые будут атакованы российским агрессором. И мы это прекрасно понимаем, поэтому мы готовы к этому. Да, конечно, я не могу сказать полностью, что мы сохраним все объекты, потому что это сегодня невозможно. Но нашествие «Шахедов», дронов, «Бандеролей», крылатых ракет и баллистики, которые направляют россияне на объекты критической инфраструктуры, оно очень велико. Но мы делаем все возможное для того, чтобы готовить город, для того чтобы защищать город», – уверяет Терехов.

По данным Терехова, несмотря на призывы переезжать в села, Харьков люди массово не покидают. Сейчас в городе около миллиона четырехсот тысяч человек. И панических настроений в их числе не наблюдают.