FPV-дрон атаковал авто на Купянщине: двое пострадавших

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что сегодня, 15 августа, двое людей пострадали в Великобурлукской громаде Купянского районе в результате российской атаки.

Враг ударил по населенному пункту около 07:00. Как оказалось, дрон прилетел по гражданскому авто, в котором находились люди. В результате попадания пострадали двое мужчин.

«В результате попадания ранения получили двое мужчин — 65-летний водитель автомобиля и 50-летний пассажир. У них диагностировали взрывчатые травмы и акубаротравмы. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – уточнили в прокуратуре.

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