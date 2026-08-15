Новости Харькова — главное 15 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Практически всю ночь звучала тревога на Харьковщине

Дважды за ночь объявляли тревогу в Харькове и области – она звучала с 00:06 до 05:39 и с 05:47 до 06:33. Таким образом, регион был «красным» практически беспрерывно.

В 00:39 в Воздушных силах ВСУ зафиксировали КАБы, которые летели на Харьковщину. Повторные пуски были в 02:53.

В 03:01 украинские защитники предупредили об активности вражеской авиации на юго-востоке. Угроза применения авиабомб возникла для всех прифронтовых областей. А утром на Харьков с севера полетели БпЛА.

Информации о «прилетах» в городе нет.