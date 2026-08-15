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Новости Харькова — главное 15 августа: как прошла ночь

Общество 07:20   15.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 15 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Практически всю ночь звучала тревога на Харьковщине

Дважды за ночь объявляли тревогу в Харькове и области – она звучала с 00:06 до 05:39 и с 05:47 до 06:33. Таким образом, регион был «красным» практически беспрерывно.

В 00:39 в Воздушных силах ВСУ зафиксировали КАБы, которые летели на Харьковщину. Повторные пуски были в 02:53.

В 03:01 украинские защитники предупредили об активности вражеской авиации на юго-востоке. Угроза применения авиабомб возникла для всех прифронтовых областей. А утром на Харьков с севера полетели БпЛА.

Информации о «прилетах» в городе нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".