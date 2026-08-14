Взрывы прогремели в Харькове: есть пострадавший (дополняется)

Около 14:15 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва. За данными начальника ХОВА, враг ударил по Шевченковскому району Харькова, есть один пострадавший. Также «прилет» зафиксировали в Малоданиловской громаде.

Дополнено в 14:54. Более десяти многоэтажек повреждены в Харькове из-за удара РФ, пишет мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 14.45. В результате удара по Малоданиловской громаде пострадавших нет, пишет глава громады Александр Гололобов.

«Возник пожар на открытой территории. Также повреждена торговая площадь и ближайшие объекты», — уточнил он.

Дополнено в 14:42. В результате вражеской атаки в Шевченковском районе пострадал человек. Медики оказывают необходимую помощь, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:35. В результате удара по пригороду, в нескольких многоквартирных домах Шевченковского района выбиты окна, информирует мэр Харькова Игорь Терехов.

«Прилет» зафиксировали в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, пишет ее глава Александр Гололобов.

«Будьте внимательны и осторожны! Следите за сигналами воздушной тревоги и не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и своих близких!» — обратился он.

Тем временем, начальник ХОВА Олег Синегубов отмечает, что, по предварительной информации, враг ударил по Шевченковскому району Харькова. На месте удара вспыхнул пожар.

Дополнено в 14:26. Информация о пострадавших в результате удара по пригороду Харькова не поступала, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

14:22. В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в сторону города летит КАБ.

Мэр Харькова предварительно сообщил, что враг ударил по ближайшему пригороду.

Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага были Харьков и 16 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали пять человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в традиционной утренней сводке. За сутки оккупанты выпустили на регион: две ракеты, РСЗО, два КАБа, один FPV-дрон, тип еще 68 беспилотников устанавливают. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.