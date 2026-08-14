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Вибухи пролунали в Харкові: є постраждалий (доповнюється)

Події 14:54   14.08.2026
Вікторія Яковенко
Вибухи пролунали в Харкові: є постраждалий (доповнюється) Фото: Харківська міськрада

Близько 14:15 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи. За даними начальника ХОВА, ворог ударив Шевченківським районом Харкова, є один постраждалий. Також “приліт” зафіксували у Малоданілівській громаді.

Доповнено о 14:54. Понад десять багатоповерхівок пошкоджені у Харкові через удар РФ, пише мер Ігор Терехов.

Доповнено о 14:45. Внаслідок удару по Малоданилівській громаді постраждалих немає, пише очільник громади Олександр Гололобов.

“Виникла пожежа на відкритій території. Також пошкоджено торгівельну площу та прилеглі об’єкти”, – уточнив він.

Доповнено о 14:42. Внаслідок ворожої атаки в Шевченківському районі постраждала людина. Медики надають необхідну допомогу, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 14:35. Внаслідок удару по передмістю, у кількох багатоквартирних будинках Шевченківського району вибиті вікна, інформує мер Харкова Ігор Терехов.

«Приліт» зафіксували в одному з населених пунктів Малоданилівської громади, пише її очільник Олександр Гололобов

«Будьте уважні та обережні! Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги та не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе та своїх близьких!», – звернувся він.

Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначає, що, за попередньою інформацією, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. На місці удару спалахнула пожежа.

Доповнено о 14:26. Інформація про постраждалих внаслідок удару по передмістю Харкова наразі не надходила, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

14:22. У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у бік міста летить КАБ.

Мер Харкова попередньо повідомив, що ворог вдарив по найближчому передмістю.

Нагадаємо, минулої доби під ударом ворога були Харків та 16 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у традиційному ранковому зведенні. За добу окупанти випустили на регіон: дві ракети, РСЗВ, два КАБи, один FPV-дрон, тип ще 68 безпілотників встановлюють. Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 14:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:15 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи. Попередньо, під атакою опинилося передмістя.".