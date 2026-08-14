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Репостив дописи на підтримку Путіна: підозрюють айтівця в Харкові

Суспільство 14:47   14.08.2026
Вікторія Яковенко
Репостив дописи на підтримку Путіна: підозрюють айтівця в Харкові

Правоохоронці встановили, що 54-річний мешканець Харкова у соцмережах поширював матеріали на підтримку збройної агресії РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант обходив обмеження через VPN та був активним користувачем у забороненій соцмережі “Одноклассники”.

“На той час чоловік працював у сфері IT. На своїй сторінці він систематично розміщував кремлівську пропаганду, виправдовував російських військових та представників так званої “лнр”, називав їх “героями”. Також репостив дописи на підтримку путіна та його політики”, – встановили правоохоронці.

Окремо, кажуть у прокуратурі, харківʼянин поширював матеріали, у яких звинувачував українських військових у ракетному ударі по залізничному вокзалу у Краматорську.

Чоловіку повідомили про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації осіб, які здійснювали цю агресію (ч. 2 ст. 436-2 ККУ).

Нагадаємо, у Харківській облпрокуратурі викрили ще одну колишню поліцейську, яка перейшла на бік ворога. За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації Куп’янського району вона погодилася працювати на росіян.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 14:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили, що 54-річний мешканець Харкова у соцмережах поширював матеріали на підтримку збройної агресії РФ.".