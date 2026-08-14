Жінка, син якої випав з вікна у Харкові, «сяде» на 5 років

У суді правоохоронці довели, що 29-річна харків’янка, нехтуючи батьківськими обов’язками, допустила загибель 4-річного сина та поставила під загрозу життя 3-річної доньки.

В Харківській обласній прокуратурі нагадали, що трагедія сталася 7 травня на проспекті Ново-Баварському.

«Мати-одиначка зранку пішла на підробіток і залишила двох малолітніх дітей самих у зачиненій квартирі на четвертому поверсі. У цей час хлопчик заліз на підвіконня, втратив рівновагу та випав із вікна. Від отриманих травм дитина померла в кареті «швидкої», – зазначили правоохоронці.

У квартирі жінки виявили другу дитини – дівчинку з ознаками зневоднення, якій на той момент ще не виповнилося трьох років, розповіли у прокуратурі.

Сама ж матір поверталася додому лише надвечір та навіть не здогадувалася про загибель сина. Її затримали на вулиці неподалік будинку, кажуть правоохоронці. Дівчинці надали необхідну медичну допомогу та передали до патронатної родини. Наразі вирішується питання щодо позбавлення жінки батьківських прав.

У прокуратурі кажуть: в суді мати повністю визнала вину. Її визнали винною у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, що спричинило смерть (ч. 3 ст. 135 ККУ), та злісному невиконанні батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 ККУ). Їй призначили 5 років тюрми.

Окремо прокуратура передала до суду справу очільниці районної служби у справах дітей, їй інкримінують службову недбалість. За даними слідства, вона роками ігнорувала сигнали про небезпеку для життя та здоров’я брата і сестри й не вжила необхідних заходів. Посадовицю відсторонили від посади.