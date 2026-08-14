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Призов «для статистики»: посадовця ТЦК у Харкові підозрюють у підробці даних

Суспільство 16:06   14.08.2026
Вікторія Яковенко
Призов «для статистики»: посадовця ТЦК у Харкові підозрюють у підробці даних

Правоохоронці вважають, що посадовець одного з Харківських ТЦК вносив недостовірні дані в систему «Оберіг».

Як повідомили у Нацполіції України, маючи доступ до системи «Оберіг», 46-річний чоловік вирішив «покращити» статистику виконання службових завдань. Аби створити видимість досягнення встановлених показників, він систематично несанкціоновано змінював інформацію в державному реєстрі.

«Зокрема, ділок вніс відомості щодо військовозобов’язаних, яких нібито зняли з військового обліку у зв’язку з мобілізацією на військову службу. Однак насправді ці чоловіки до військових частин не доставлялися й не зараховувалися до списків особового складу», – встановили правоохоронці.

У поліції уточнили, що оборудки з внесенням недостовірних відомостей посадовець провертав не вперше. Щодо нього вже направлено до суду обвинувальний акт за аналогічними злочинами, а копи зібрали відомості про ще 10 нових епізодів.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 та. 3 ст. 362 (несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї) ККУ. Санкція статті передбачає до шести років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 16:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що посадовець одного з Харківських ТЦК вносив недостовірні дані в систему «Оберіг».".