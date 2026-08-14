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Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области

Происшествия 18:50   14.08.2026
Оксана Якушко
Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области Изображение создано ИИ

74-летняя женщина наехала на вражескую мину, когда двигалась на велосипеде по селу Великие Проходы.

Трагическое событие произошло 14 августа около 11:20, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

«74-летняя женщина двигалась по территории села на велосипеде и наехала на вражескую мину. В результате детонации от полученных травм она погибла на месте. Сейчас решается вопрос эвакуации тела погибшей для захоронения. В связи с ситуацией безопасности в Проходовском старостате сделать это очень трудно», — отметил Задоренко.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 18:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "74-летняя женщина наехала на вражескую мину, когда двигалась на велосипеде по селу Великие Проходы.".