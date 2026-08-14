Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области

74-летняя женщина наехала на вражескую мину, когда двигалась на велосипеде по селу Великие Проходы.

Трагическое событие произошло 14 августа около 11:20, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

«74-летняя женщина двигалась по территории села на велосипеде и наехала на вражескую мину. В результате детонации от полученных травм она погибла на месте. Сейчас решается вопрос эвакуации тела погибшей для захоронения. В связи с ситуацией безопасности в Проходовском старостате сделать это очень трудно», — отметил Задоренко.