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Наехал на ребенка, когда мчал на электровелосипеде, – задержали подростка

Происшествия 17:29   14.08.2026
Оксана Якушко
Наехал на ребенка, когда мчал на электровелосипеде, – задержали подростка Изображение создано ИИ

Полицейские Берестинщины установили личность подростка, наехавшего на 5-летнюю девочку, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел недалеко от центральной площади города Берестин, где несовершеннолетний, управляя электровелосипедом, наехал на 5-летнюю девочку. В результате происшествия ребенок получил ссадины.

Сотрудники полиции установили особу, управлявшую электровелосипедом – это 13-летний житель города Берестин.

С подростком и его матерью копы провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. Относительно матери правоохранители составили админпротокол из-за невыполнения родителями обязанностей по воспитанию детей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 17:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Берестинщины установили личность подростка, наехавшего на 5-летнюю девочку, сообщает Нацполиция.".