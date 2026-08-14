Наехал на ребенка, когда мчал на электровелосипеде, – задержали подростка

Полицейские Берестинщины установили личность подростка, наехавшего на 5-летнюю девочку, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел недалеко от центральной площади города Берестин, где несовершеннолетний, управляя электровелосипедом, наехал на 5-летнюю девочку. В результате происшествия ребенок получил ссадины.

Сотрудники полиции установили особу, управлявшую электровелосипедом – это 13-летний житель города Берестин.

С подростком и его матерью копы провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. Относительно матери правоохранители составили админпротокол из-за невыполнения родителями обязанностей по воспитанию детей.