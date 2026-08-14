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Заполнен на 100%: как работает подземный детский сад под Харьковом (видео)

Общество 18:46   14.08.2026
Елена Нагорная
Заполнен на 100%: как работает подземный детский сад под Харьковом (видео)

Подземный детский сад в посёлке Песочин Харьковской области, открывшийся 13 июля, заполнен на 100%. Безопасное пространство посещают 260 воспитанников, и свободных мест в учреждении пока нет, рассказала МГ «Объектив» директор Оксана Ноздрина.

По ее словам, садик работает в очном формате в одну смену — с 08:00 до 13:00. Сейчас учреждение принимает детей исключительно из Песочинской громады (Песочин, Коротич, Березовка), которые ранее стояли в очереди.

«Сейчас в нашем садике 260 детей. Он заполнен на 100%. Пока мы новых детей не берем — если появятся свободные места, будем добирать», — сообщила Ноздрина.

Дневной сон для воспитанников в связи с одной сменой не предусмотрен, а вопрос организации горячего питания с 1 сентября — в работе. Родители отмечают, что возможность водить детей в подземный садик стала важной поддержкой для семей.

«Это такое место, где ты можешь спокойно отдать ребенка и не беспокоиться, что с ним что-то случится. Война войной, но детство никто не отменял. Я отдала сына, потому что вышла на работу. Сначала ему было тяжело, но сейчас все хорошо, он очень хочет сюда идти», — рассказала мать четырехлетнего Богданчика Татьяна.

Педагоги говорят, что дети быстро адаптировались к укрытию и с удовольствием посещают занятия.

«Мы работаем в укрытии уже около месяца. Сначала, когда дети пришли, они были немного расторможены, но сейчас мы их уже собрали в кучку. Детям нравится, они с удовольствием идут в садик», — рассказала воспитательница Елена Шатохина.

«Нравится тем, что мы не переживаем за безопасность детей. Детям не хватает общения, родители тоже довольны», — добавила воспитательница Анна Сущенко.

В учреждении с малышами проводят тематические и патриотические занятия. Так, в старшей группе учатся готовить традиционные украинские вареники с картошкой, а в средней — создают аппликации ко Дню независимости.

Как сообщала МГ «Объектив», первый в Украине подземный детский сад открыли в Песочине 13 июля. В нем сформировали 21 группу для малышей от трех лет, в том числе инклюзивную. Дети посещают заведение с 08:00 до 13:00. Как анонсировала директор Оксана Ноздрина, если заявок будет больше — садик будет работать в две смены, что позволит охватить более 500 дошкольников. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, безопасное сооружение стоило около 180 миллионов гривен и полностью автономно.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 18:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подземный детский сад в посёлке Песочин Харьковской области, открывшийся 13 июля, сейчас заполнен на 100%.".