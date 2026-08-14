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15 августа в центре Харькова полдня не будут ходить троллейбусы: подробности

Транспорт 19:31   14.08.2026
Оксана Якушко
15 августа в центре Харькова полдня не будут ходить троллейбусы: подробности

В субботу, 15 августа, с 10:00 до 16:00 по ул. Сумской на участке от ул. Культуры до ул. Каразина, в направлении к пр. Независимости запретят движение транспорта, сообщает Харьковский горсовет. 

В это время будут асфальтировать улицу, пояснили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Транспорт будет проезжать свободной от выполнения работ полосой движения.

В это время прекратят движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по ул. Сумской, на участке от разворота «Центральный парк» до ул. Свободы и на пр. Независимости, от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Поэтому троллейбусы будут курсировать так:

№2 (часть 1): разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – ст. м. «Госпром»;
№2 (часть 2): разворотный круг «Пр. Жуковского» – ул. Академика Проскуры – Харьковское шоссе – ул. Сумская – разворотный круг «Центральный парк»;
№40: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – ул. Деревянко — ул. Сумская – разворотный круг «Центральный парк».

На время работ будет ходить временный троллейбус №40-К: разворотный круг «Центральный парк» – ул. Сумская – площадь Конституции.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 19:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 августа с 10:00 до 16:00 по ул. Сумской на участке от ул. Культуры до ул. Каразина к пр. Независимости запретят движение транспорта, сообщает Харьковский горсовет. ".